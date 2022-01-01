Cégjegyzék
The Clorox Company
Itt dolgozik? Igényelje cégét

The Clorox Company Fizetések

A The Clorox Company fizetése $109,450 éves teljes kompenzációtól egy Könyvelő pozícióhoz az alsó végén $236,640-ig egy Emberi erőforrások pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a The Clorox Company. Utoljára frissítve: 9/1/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
Median $121K
Könyvelő
$109K
Üzletfejlesztés
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ügyfélszolgálat
$117K
Adattudományi vezető
$172K
Emberi erőforrások
$237K
Informatikus (IT)
$131K
Értékesítés
Median $165K
Megoldástervező
Median $190K
Kockázati tőkebefektető
$130K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A The Clorox Company cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a The Clorox Company cégnél: Emberi erőforrások at the Common Range Average level évi $236,640 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A The Clorox Company cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $146,265.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a The Clorox Company cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Newell Brands
  • Overstock
  • Berkshire Hathaway
  • The Home Depot
  • Best Buy
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források