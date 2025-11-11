Cégjegyzék
Tesla
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök

  • United States

Tesla Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök Fizetések United States helyen

A Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök kompenzáció in United States a Tesla cégnél $127K yearként a P1 szinthez és $242K yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $200K. Tekintsd meg a Tesla teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/11/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
P1
Associate Engineer(Belépő szint)
$127K
$116K
$10.5K
$286
P2
Engineer
$169K
$136K
$32.8K
$0
P3
Senior Engineer
$206K
$159K
$47.4K
$0
P4
Staff Engineer
$242K
$177K
$65K
$0
Megtekintés 2 További szintek
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Tesla cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök pozícióra a Tesla cégnél in United States évi $245,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tesla cégnél a Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $195,000.

Egyéb források