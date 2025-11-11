A Minőségbiztosítási mérnök kompenzáció in United States a Tesla cégnél $108K yearként a P1 szinthez és $201K yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $175K. Tekintsd meg a Tesla teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/11/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
P1
$108K
$93.8K
$14.4K
$0
P2
$130K
$113K
$17.5K
$0
P3
$186K
$134K
$50.3K
$1K
P4
$201K
$181K
$20K
$0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Tesla cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.