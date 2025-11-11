A Gyártási mérnök kompenzáció in Greater Austin Area a Tesla cégnél $101K yearként a P1 szinthez és $251K yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Austin Area csomag összesen $120K. Tekintsd meg a Tesla teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/11/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
P1
$101K
$89K
$7.5K
$4.5K
P2
$126K
$107K
$16.5K
$1.6K
P3
$159K
$131K
$28.1K
$0
P4
$251K
$148K
$83.8K
$20K
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Tesla cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.