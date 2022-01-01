Cégkönyvtár
Tesco
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Tesco Fizetések

Tesco fizetési tartománya $6,071 teljes kompenzációban évente Emberi erőforrások alsó végén $160,217 Termékdizájner felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Tesco. Utoljára frissítve: 8/16/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Adatmérnök

Szoftverfejlesztési vezető
Median $104K
Termékvezető
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Adattudós
Median $91.3K
Technikai projektmenedzser
Median $48.2K
Adminisztratív asszisztens
Median $30.8K
Értékesítés
Median $31.8K
Könyvelő
$44.1K

Technikai könyvelő

Üzletfejlesztés
$100K
Szövegíró
$38.5K
Ügyfélszolgálat
$32K
Adatelemző
$63.7K
Adattudományi vezető
$64.2K
Pénzügyi elemző
$137K
Grafikus
$121K
Emberi erőforrások
$6.1K
Informatikus
$78.2K
Jogi
$33.7K
Menedzsment tanácsadó
$85.6K
Termékdizájner
$160K
Toborzó
$47.8K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

The highest paying role reported at Tesco is Termékdizájner at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,217. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tesco is $63,729.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Tesco-nél

Kapcsolódó cégek

  • Just Eat
  • IKEA
  • FutureLearn
  • Publix
  • Klarna
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források