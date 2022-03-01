Cégkönyvtár
Tencent Holdings
Tencent Holdings Fizetések

Tencent Holdings fizetési tartománya $43,084 teljes kompenzációban évente Üzleti elemző alsó végén $666,650 Informatikus felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Tencent Holdings. Utoljára frissítve: 8/16/2025

$160K

Üzleti elemző
$43.1K
Üzletfejlesztés
$108K
Adattudós
$63.5K

Informatikus
$667K
Jogi
$301K
Partnerkapcsolati menedzser
$158K
Termékvezető
$55.9K
Szoftverfejlesztő
$102K
A legmagasabb fizetésű szerep a Tencent Holdings-nél a Informatikus at the Common Range Average level, évi $666,650 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Tencent Holdings-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $104,824.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Tencent Holdings-nél

Egyéb források