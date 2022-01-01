Cégkönyvtár
Tenable Fizetések

Tenable fizetési tartománya $43,447 teljes kompenzációban évente Adattudós alsó végén $487,775 Termékvezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Tenable. Utoljára frissítve: 8/16/2025

$160K

Termékvezető
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Szoftverfejlesztő
Median $149K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Értékesítés
Median $170K

Ügyfélmenedzsment
$214K
Adattudós
$43.4K
Informatikus
$83.6K
Marketing operációk
$67.3K
Termékdizájner
$127K
Toborzó
$140K
Szoftverfejlesztési vezető
$205K
Megoldásépítész
$276K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A Tenable-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (6.25% negyedévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (6.25% negyedévente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (6.25% negyedévente)

GYIK

