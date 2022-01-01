Cégkönyvtár
Temasek
Temasek Fizetések

Temasek fizetési tartománya $10,612 teljes kompenzációban évente Ügyfélszolgálati operációk alsó végén $218,900 Informatikus felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Temasek. Utoljára frissítve: 8/15/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $74.8K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Adattudós
Median $112K
Ügyfélszolgálati operációk
$10.6K

Adatelemző
$63.7K
Pénzügyi elemző
$192K
Hardvermérnök
$54.4K
Informatikus
$219K
Termékvezető
$31.3K
Projektmenedzser
$29.9K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Temasek-nél a Informatikus at the Common Range Average level, évi $218,900 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Temasek-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $63,701.

