Az átlagos Üzleti elemző teljes kompenzáció in Argentina a Telefónica cégnél ARS 20.33M és ARS 28.46M yearként között mozog. Tekintsd meg a Telefónica teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$16.7K - $19.4K
Argentina
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$15.4K$16.7K$19.4K$21.6K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzleti elemző pozícióra a Telefónica cégnél in Argentina évi ARS 28,463,129 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Telefónica cégnél a Üzleti elemző szerepkörre in Argentina jelentett medián éves teljes kompenzáció ARS 20,330,807.

