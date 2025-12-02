Cégjegyzék
Teladoc Health
Teladoc Health Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Teladoc Health cégnél $102K yearként a Software Engineer I szinthez és $223K yearként a Staff Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $185K. Tekintsd meg a Teladoc Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
(Belépő szint)
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
Megtekintés 3 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Teladoc Health cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)



Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Teladoc Health cégnél in United States évi $248,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Teladoc Health cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $157,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Teladoc Health cégnél

