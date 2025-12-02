Cégjegyzék
Teladoc Health
  Fizetések
  Termékmenedzser

  Összes Termékmenedzser fizetés

Teladoc Health Termékmenedzser Fizetések

A Termékmenedzser kompenzáció in United States a Teladoc Health cégnél $178K yearként a Product Manager II szinthez és $253K yearként a Staff Product Manager szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $186K. Tekintsd meg a Teladoc Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$178K
$153K
$9.3K
$16K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$190K
$155K
$17.6K
$18.1K
Megtekintés 3 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Teladoc Health cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Teladoc Health cégnél in United States évi $264,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Teladoc Health cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $182,000.

Kiemelt állások

