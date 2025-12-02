A Termékmenedzser kompenzáció in United States a Teladoc Health cégnél $178K yearként a Product Manager II szinthez és $253K yearként a Staff Product Manager szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $186K. Tekintsd meg a Teladoc Health teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$178K
$153K
$9.3K
$16K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$190K
$155K
$17.6K
$18.1K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
33%
ÉV 3
A Teladoc Health cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.