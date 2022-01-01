Cégjegyzék
Teladoc Health Fizetések

A Teladoc Health fizetése $49,670 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $305,000-ig egy Megoldástervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Teladoc Health. Utoljára frissítve: 9/1/2025

$160K

Szoftvermérnök
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Adattudós
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Egészségügyi Informatika

Termékmenedzser
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Szoftvermérnöki vezető
Median $270K
Terméktervező
Median $163K

UX Tervező

Megoldástervező
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Ügyfélszolgálat
$49.7K
Ügyfél-sikeresség
$109K
Toborzó
$199K
Értékesítés
$294K
Műszaki programvezető
$204K
UX kutató
$206K
Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Teladoc Health cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Teladoc Health cégnél: Megoldástervező évi $305,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Teladoc Health cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $178,333.

Egyéb források