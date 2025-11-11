Cégjegyzék
Tekion
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Backend szoftvermérnök

  • Greater Bengaluru

Tekion Backend szoftvermérnök Fizetések Greater Bengaluru helyen

A medián Backend szoftvermérnök kompenzációs in Greater Bengaluru csomag a Tekion cégnél összesen ₹4.07M yearként. Tekintsd meg a Tekion teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/11/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Tekion
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹4.07M
Szint
L2
Alapbér
₹2.55M
Stock (/yr)
₹1.53M
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
Mik a karrierszintek a Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Tekion cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Backend szoftvermérnök pozícióra a Tekion cégnél in Greater Bengaluru évi ₹7,901,260 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tekion cégnél a Backend szoftvermérnök szerepkörre in Greater Bengaluru jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹3,804,676.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Tekion cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Arcesium
  • SoftServe
  • CloudLinux
  • exadel
  • InvestCloud
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források