Tekion Toborzó Fizetések Greater Bengaluru helyen

A medián Toborzó kompenzációs in Greater Bengaluru csomag a Tekion cégnél összesen ₹3.48M yearként. Tekintsd meg a Tekion teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Tekion
Leadership Recruiter
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹3.48M
Szint
L3
Alapbér
₹3.48M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
1 Év
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Tekion cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Toborzó pozícióra a Tekion cégnél in Greater Bengaluru évi ₹5,839,799 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tekion cégnél a Toborzó szerepkörre in Greater Bengaluru jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,775,239.

