  Hardvermérnök
  • Hardvermérnök

  • Összes Hardvermérnök fizetés

Tejas Networks Hardvermérnök Fizetések

A medián Hardvermérnök kompenzációs in India csomag a Tejas Networks cégnél összesen ₹1.11M yearként. Tekintsd meg a Tejas Networks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹1.11M
Szint
-
Alapbér
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
1 Év
Mik a karrierszintek a Tejas Networks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a Tejas Networks cégnél in India évi ₹1,140,725 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tejas Networks cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,110,316.

