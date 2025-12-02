Cégjegyzék
Tecnotree Convergence
Tecnotree Convergence Termékmenedzser Fizetések

Az átlagos Termékmenedzser teljes kompenzáció in India a Tecnotree Convergence cégnél ₹3.07M és ₹4.2M yearként között mozog. Tekintsd meg a Tecnotree Convergence teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$37.9K - $45K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$35K$37.9K$45K$47.9K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Tecnotree Convergence?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Tecnotree Convergence cégnél in India évi ₹4,197,373 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tecnotree Convergence cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹3,065,907.

Egyéb források

