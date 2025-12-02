Cégjegyzék
TechStyle Fashion Group
TechStyle Fashion Group Adattudós Fizetések

Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in United States a TechStyle Fashion Group cégnél $95.5K és $136K yearként között mozog. Tekintsd meg a TechStyle Fashion Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$108K - $123K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$95.5K$108K$123K$136K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

💰 Összes megtekintése Fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a TechStyle Fashion Group?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a TechStyle Fashion Group cégnél in United States évi $135,700 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A TechStyle Fashion Group cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $95,450.

Egyéb források

