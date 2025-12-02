Cégjegyzék
Techstars
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Projektmenedzser

  • Összes Projektmenedzser fizetés

Techstars Projektmenedzser Fizetések

Az átlagos Projektmenedzser teljes kompenzáció in United States a Techstars cégnél $107K és $155K yearként között mozog. Tekintsd meg a Techstars teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$121K - $140K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$107K$121K$140K$155K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Projektmenedzser beküldésres itt: Techstars van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Techstars?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Projektmenedzser ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a Techstars cégnél in United States évi $154,700 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Techstars cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $106,600.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Techstars cégnél

Kapcsolódó cégek

  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Cognosante
  • GlobalLogic
  • Deloitte Advisory
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/techstars/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.