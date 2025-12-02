Cégjegyzék
Techstars
Techstars Marketing műveletvezető Fizetések

Az átlagos Marketing műveletvezető teljes kompenzáció in United States a Techstars cégnél $62.3K és $87K yearként között mozog. Tekintsd meg a Techstars teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$67.5K - $81.8K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$62.3K$67.5K$81.8K$87K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Techstars?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Marketing műveletvezető pozícióra a Techstars cégnél in United States évi $87,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Techstars cégnél a Marketing műveletvezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $62,250.

Egyéb források

