TechnipFMC
TechnipFMC Építőmérnök Fizetések

Az átlagos Építőmérnök teljes kompenzáció in United States a TechnipFMC cégnél $126K és $173K yearként között mozog. Tekintsd meg a TechnipFMC teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$137K - $162K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$126K$137K$162K$173K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a TechnipFMC?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Építőmérnök pozícióra a TechnipFMC cégnél in United States évi $172,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A TechnipFMC cégnél a Építőmérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $126,000.

Egyéb források

