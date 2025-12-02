Cégjegyzék
Technicolor Szoftvermérnöki vezető Fizetések

Tekintsd meg a Technicolor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$152K - $177K
United Kingdom
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$141K$152K$177K$197K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Technicolor?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Technicolor cégnél in United Kingdom évi £147,258 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Technicolor cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £105,184.

Egyéb források

