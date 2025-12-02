Cégjegyzék
Tech Mahindra
Tech Mahindra Technikai író Fizetések

Az átlagos Technikai író teljes kompenzáció in Canada a Tech Mahindra cégnél CA$70K és CA$102K yearként között mozog. Tekintsd meg a Tech Mahindra teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$57.3K - $66.6K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Tech Mahindra?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Technikai író pozícióra a Tech Mahindra cégnél in Canada évi CA$101,645 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tech Mahindra cégnél a Technikai író szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$70,041.

Egyéb források

