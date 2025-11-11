Cégjegyzék
Teamworks Adatmérnök Fizetések Canada helyen

A medián Adatmérnök kompenzációs in Canada csomag a Teamworks cégnél összesen CA$214K yearként. Tekintsd meg a Teamworks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/11/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Összesen évente
CA$214K
Szint
hidden
Alapbér
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bónusz
CA$3K
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
0-1 Év
Mik a karrierszintek a Teamworks?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatmérnök pozícióra a Teamworks cégnél in Canada évi CA$281,646 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Teamworks cégnél a Adatmérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$204,288.

Egyéb források