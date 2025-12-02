Cégjegyzék
TE Connectivity
TE Connectivity Gépészmérnök Fizetések

Tekintsd meg a TE Connectivity teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$31.4K - $36.7K
Portugal
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$27.3K$31.4K$36.7K$39K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a TE Connectivity?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a TE Connectivity cégnél in Portugal évi €33,832 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A TE Connectivity cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in Portugal jelentett medián éves teljes kompenzáció €23,711.

Egyéb források

