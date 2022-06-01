Cégjegyzék
TD SYNNEX
TD SYNNEX Fizetések

A TD SYNNEX fizetése $47,678 éves teljes kompenzációtól egy Vállalati fejlesztés pozícióhoz az alsó végén $179,100-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a TD SYNNEX. Utoljára frissítve: 9/20/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $155K
Üzleti elemző
$51.8K
Üzletfejlesztés
Median $78K

Vállalati fejlesztés
$47.7K
Pénzügyi elemző
$53.9K
Informatikus (IT)
$69.3K
Terméktervező
$97K
Termékmenedzser
$69.8K
Programvezető
$58.6K
Értékesítés
$50K
Értékesítési mérnök
$99.5K
Szoftvermérnöki vezető
$179K
Műszaki programvezető
$61.8K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a TD SYNNEX cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $179,100 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A TD SYNNEX cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $69,345.

