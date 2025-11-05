Cégjegyzék
Tata Motors
Tata Motors Gépészmérnök Fizetések Pune Metropolitan Region helyen

A medián Gépészmérnök kompenzációs in Pune Metropolitan Region csomag a Tata Motors cégnél összesen ₹1.84M yearként. Tekintsd meg a Tata Motors teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Összesen évente
₹1.84M
Szint
hidden
Alapbér
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
5-10 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a Tata Motors cégnél in Pune Metropolitan Region évi ₹2,019,401 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tata Motors cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in Pune Metropolitan Region jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹882,043.

