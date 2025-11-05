Cégjegyzék
Tata Group Szoftvermérnöki vezető Fizetések Greater Bengaluru helyen

A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in Greater Bengaluru csomag a Tata Group cégnél összesen ₹9.42M yearként. Tekintsd meg a Tata Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
Tata Group
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹9.42M
Szint
L5
Alapbér
₹6.28M
Stock (/yr)
₹2.62M
Bónusz
₹524K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
9 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Tata Group cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Tata Group cégnél in Greater Bengaluru évi ₹11,970,911 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tata Group cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Greater Bengaluru jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹9,253,615.

Egyéb források