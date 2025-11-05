Cégjegyzék
Tata Group
Tata Group Marketing Fizetések Mumbai Metropolitan Region helyen

Tekintsd meg a Tata Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Tata Group cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Marketing pozícióra a Tata Group cégnél in Mumbai Metropolitan Region évi ₹3,457,410 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tata Group cégnél a Marketing szerepkörre in Mumbai Metropolitan Region jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹3,147,416.

