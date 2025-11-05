Cégjegyzék
Tata Group Vegyészmérnök Fizetések Greater Amsterdam Area helyen

Az átlagos Vegyészmérnök teljes kompenzáció in Greater Amsterdam Area a Tata Group cégnél €61.3K és €87.5K yearként között mozog. Tekintsd meg a Tata Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Tata Group cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vegyészmérnök pozícióra a Tata Group cégnél in Greater Amsterdam Area évi €87,511 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tata Group cégnél a Vegyészmérnök szerepkörre in Greater Amsterdam Area jelentett medián éves teljes kompenzáció €61,333.

