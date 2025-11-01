Cégjegyzék
Tata Consultancy Services
A medián Kockázati tőkés kompenzációs in India csomag a Tata Consultancy Services cégnél összesen ₹498K yearként. Tekintsd meg a Tata Consultancy Services teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Medián fizetési csomag
Tata Consultancy Services
Associate
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹498K
Szint
L3
Alapbér
₹498K
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a Tata Consultancy Services?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Tata Consultancy Services cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Befoglalt Munkakörök

Társult

Elemző

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kockázati tőkés pozícióra a Tata Consultancy Services cégnél in India évi ₹689,298 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tata Consultancy Services cégnél a Kockázati tőkés szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹350,064.

Egyéb források