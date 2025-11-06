Cégjegyzék
Cégjegyzék
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Szoftvermérnök Fizetések Mexico helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Mexico a Tata Consultancy Services cégnél MX$259K yearként a C1Y szinthez és MX$939K yearként a C5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Mexico csomag összesen MX$698K. Tekintsd meg a Tata Consultancy Services teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Belépő szint)
MX$259K
MX$256K
MX$3.4K
MX$0
C1
Assistant Engineer
MX$517K
MX$511K
MX$0
MX$6.2K
C2
IT Analyst
MX$670K
MX$655K
MX$0
MX$15K
C3A
Assistant Consultant
MX$847K
MX$836K
MX$0
MX$10.6K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Tata Consultancy Services cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Befoglalt Munkakörök

Frontend szoftvermérnök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Hálózati mérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök

Adatmérnök

Produkciós szoftvermérnök

DevOps mérnök

Site Reliability mérnök

Rendszermérnök

Webfejlesztő

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Tata Consultancy Services cégnél in Mexico évi MXMX$26,005,629 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tata Consultancy Services cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Mexico jelentett medián éves teljes kompenzáció MXMX$13,332,531.

