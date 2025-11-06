Cégjegyzék
Tata Consultancy Services
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Chile

Tata Consultancy Services Szoftvermérnök Fizetések Chile helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Chile csomag a Tata Consultancy Services cégnél összesen CLP 35.42M yearként. Tekintsd meg a Tata Consultancy Services teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Összesen évente
CLP 35.42M
Szint
C3A
Alapbér
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Bónusz
CLP 0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Mik a karrierszintek a Tata Consultancy Services?
Block logo
+CLP 54.61M
Robinhood logo
+CLP 83.8M
Stripe logo
+CLP 18.83M
Datadog logo
+CLP 32.96M
Verily logo
+CLP 20.72M
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Tata Consultancy Services cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Frontend szoftvermérnök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Hálózati mérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök

Adatmérnök

Produkciós szoftvermérnök

DevOps mérnök

Site Reliability mérnök

Rendszermérnök

Webfejlesztő

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Tata Consultancy Services cégnél in Chile évi CLP 56,497,620 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tata Consultancy Services cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Chile jelentett medián éves teljes kompenzáció CLP 35,417,335.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Tata Consultancy Services cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források