A Szoftvermérnök kompenzáció in Canada a Tata Consultancy Services cégnél CA$83.8K yearként a C1 szinthez és CA$112K yearként a C5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Canada csomag összesen CA$99.5K. Tekintsd meg a Tata Consultancy Services teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$83.8K
CA$80.8K
CA$348.3
CA$2.6K
C2
CA$100K
CA$97.8K
CA$0
CA$2.3K
C3A
CA$101K
CA$97.1K
CA$0
CA$3.8K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Tata Consultancy Services cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
