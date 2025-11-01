A Kiberbiztonsági elemző kompenzáció a Tata Consultancy Services cégnél ₹602K yearként a C1 szinthez és ₹2.13M yearként a C3A szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs csomag összesen ₹751K. Tekintsd meg a Tata Consultancy Services teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹602K
₹602K
₹0
₹0
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹2.13M
₹2.13M
₹0
₹0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Tata Consultancy Services cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)