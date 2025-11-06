Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Tata Consultancy Services Projektmenedzser Fizetések United States helyen

A Projektmenedzser kompenzáció in United States a Tata Consultancy Services cégnél $99.6K yearként a C3A szinthez és $111K yearként a C4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $104K. Tekintsd meg a Tata Consultancy Services teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$99.6K
$98.8K
$0
$800
Javadalmazás hozzáadása
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Tata Consultancy Services cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a Tata Consultancy Services cégnél in United States évi $125,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tata Consultancy Services cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $102,000.

