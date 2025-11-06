Cégjegyzék
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Projektmenedzser Fizetések Greater Bengaluru helyen

A medián Projektmenedzser kompenzációs in Greater Bengaluru csomag a Tata Consultancy Services cégnél összesen ₹1.99M yearként. Tekintsd meg a Tata Consultancy Services teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Tata Consultancy Services
Project Manager
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹1.99M
Szint
C3A
Alapbér
₹1.99M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
17 Év
Tapasztalat (év)
19 Év
Mik a karrierszintek a Tata Consultancy Services?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Tata Consultancy Services cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Projektmenedzser pozícióra a Tata Consultancy Services cégnél in Greater Bengaluru évi ₹2,300,960 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tata Consultancy Services cégnél a Projektmenedzser szerepkörre in Greater Bengaluru jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,986,029.

