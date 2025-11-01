Cégjegyzék
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Marketing Fizetések

Az átlagos Marketing teljes kompenzáció in United States a Tata Consultancy Services cégnél $177K és $251K yearként között mozog. Tekintsd meg a Tata Consultancy Services teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$200K - $228K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$177K$200K$228K$251K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Tata Consultancy Services cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Marketing pozícióra a Tata Consultancy Services cégnél in United States évi $251,045 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tata Consultancy Services cégnél a Marketing szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $176,583.

Egyéb források