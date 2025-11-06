Cégjegyzék
Tata Consultancy Services Informatikus (IT) Fizetések Greater Toronto Area helyen

A Informatikus (IT) kompenzáció in Greater Toronto Area a Tata Consultancy Services cégnél összesen CA$114K yearként a C3A szinthez. A medián yeares kompenzációs in Greater Toronto Area csomag összesen CA$99.6K. Tekintsd meg a Tata Consultancy Services teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C3A
CA$114K
CA$112K
CA$0
CA$2K
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Tata Consultancy Services cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Befoglalt Munkakörök

Információtechnológus (IT)

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Informatikus (IT) pozícióra a Tata Consultancy Services cégnél in Greater Toronto Area évi CA$140,433 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tata Consultancy Services cégnél a Informatikus (IT) szerepkörre in Greater Toronto Area jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$99,640.

