Tango
Tango Szoftvermérnök Fizetések Ukraine helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Ukraine csomag a Tango cégnél összesen UAH 4.01M yearként. Tekintsd meg a Tango teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Összesen évente
UAH 4.01M
Szint
hidden
Alapbér
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Bónusz
UAH 0
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Tango cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Tango cégnél in Ukraine évi UAH 6,209,528 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tango cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Ukraine jelentett medián éves teljes kompenzáció UAH 3,920,156.

