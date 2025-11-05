Cégjegyzék
Sysco Adattudós Fizetések Greater Houston Area helyen

A medián Adattudós kompenzációs in Greater Houston Area csomag a Sysco cégnél összesen $120K yearként. Tekintsd meg a Sysco teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Sysco
Data Scientist
Houston, TX
Összesen évente
$120K
Szint
L3
Alapbér
$110K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$10K
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a Sysco?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Sysco cégnél in Greater Houston Area évi $150,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Sysco cégnél a Adattudós szerepkörre in Greater Houston Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $121,000.

