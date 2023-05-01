Cégjegyzék
Synergy Surgicalists
Synergy Surgicalists Fizetések

A Synergy Surgicalists medián fizetése $34,825 egy Szoftvermérnök pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Synergy Surgicalists. Utoljára frissítve: 11/30/2025

Szoftvermérnök
$34.8K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Synergy Surgicalists cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $34,825 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Synergy Surgicalists cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $34,825.

Egyéb források

