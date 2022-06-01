Cégkönyvtár
Sycamore Partners
Sycamore Partners Fizetések

Sycamore Partners fizetési tartománya $30,576 teljes kompenzációban évente Ügyfélszolgálat alsó végén $145,725 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Sycamore Partners. Utoljára frissítve: 8/20/2025

$160K

Üzleti működés
$55.9K
Üzleti elemző
$105K
Ügyfélszolgálat
$30.6K

Adatelemző
$111K
Szoftverfejlesztő
$146K
GYIK

The highest paying role reported at Sycamore Partners is Szoftverfejlesztő at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $145,725. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sycamore Partners is $104,860.

