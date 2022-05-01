Cégkönyvtár
Swvl
Swvl Fizetések

Swvl fizetési tartománya $6,139 teljes kompenzációban évente Könyvelő alsó végén $138,153 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Swvl. Utoljára frissítve: 8/20/2025

$160K

Könyvelő
$6.1K
Termékvezető
$108K
Projektmenedzser
$12.1K

Szoftverfejlesztő
$19.3K
Szoftverfejlesztési vezető
$138K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Swvl-nél a Szoftverfejlesztési vezető at the Common Range Average level, évi $138,153 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Swvl-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $19,296.

Egyéb források