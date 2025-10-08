A DevOps Mérnök kompenzáció in Netherlands a Swisscom cégnél €56.5K yearként a Software Engineer szinthez és €79.8K yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Netherlands csomag összesen €63.8K. Tekintsd meg a Swisscom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***