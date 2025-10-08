Cégjegyzék
Swisscom
Swisscom DevOps Mérnök Fizetések Netherlands helyen

A DevOps Mérnök kompenzáció in Netherlands a Swisscom cégnél €56.5K yearként a Software Engineer szinthez és €79.8K yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Netherlands csomag összesen €63.8K. Tekintsd meg a Swisscom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer
(Belépő szint)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a Swisscom?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy DevOps Mérnök pozícióra a Swisscom cégnél in Netherlands évi €89,577 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Swisscom cégnél a DevOps Mérnök szerepkörre in Netherlands jelentett medián éves teljes kompenzáció €58,929.

