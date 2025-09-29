Cégjegyzék
A medián Termékmenedzser kompenzációs in Switzerland csomag a Swiss Re cégnél összesen CHF 160K yearként. Tekintsd meg a Swiss Re teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Swiss Re
Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Összesen évente
CHF 160K
Szint
Senior Product Manager
Alapbér
CHF 141K
Stock (/yr)
CHF 0
Bónusz
CHF 18.2K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
CHF 134K

The highest paying salary package reported for a Termékmenedzser at Swiss Re in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 361,157. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Termékmenedzser role in Switzerland is CHF 159,539.

