  • Fizetések
  • Aktuárius

  • Összes Aktuárius fizetés

Swiss Re Aktuárius Fizetések

A medián Aktuárius kompenzációs in United States csomag a Swiss Re cégnél összesen $157K yearként. Tekintsd meg a Swiss Re teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Swiss Re
Actuary
hidden
Összesen évente
$157K
Szint
AVP
Alapbér
$139K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$18K
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Mik a karrierszintek a Swiss Re?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Aktuárius pozícióra a Swiss Re cégnél in United States évi $295,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Swiss Re cégnél a Aktuárius szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $159,000.

Egyéb források