A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Brazil csomag a Swile cégnél összesen R$256K yearként. Tekintsd meg a Swile teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Swile
Analytics Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Összesen évente
R$256K
Szint
L3
Alapbér
R$206K
Stock (/yr)
R$0
Bónusz
R$50.4K
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
Mik a karrierszintek a Swile?

R$888K

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Swile cégnél in Brazil évi R$312,507 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Swile cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Brazil jelentett medián éves teljes kompenzáció R$256,155.

