A Műszaki programvezető kompenzáció in India a Swiggy cégnél összesen ₹60.1K yearként a L8 szinthez. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹61.7K. Tekintsd meg a Swiggy teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹60.1K
₹46.2K
₹11.5K
₹2.4K
L9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Swiggy cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
