Cégjegyzék
Swiggy
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnöki vezető

  • Összes Szoftvermérnöki vezető fizetés

Swiggy Szoftvermérnöki vezető Fizetések

A Szoftvermérnöki vezető kompenzáció in India a Swiggy cégnél ₹89.8K yearként a Engineering Manager szinthez és ₹127K yearként a Senior Engineering Manager szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹96.5K. Tekintsd meg a Swiggy teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Engineering Manager
₹89.8K
₹86.1K
₹2.1K
₹1.6K
Senior Engineering Manager
₹127K
₹117K
₹7.2K
₹2.8K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

₹160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Swiggy cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Swiggy cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnöki vezető ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Szoftvermérnöki vezető ที่ Swiggy in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹165,474 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Swiggy สำหรับตำแหน่ง Szoftvermérnöki vezető in India คือ ₹87,005

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Swiggy cégnél

Kapcsolódó cégek

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források