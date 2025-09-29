A Szoftvermérnöki vezető kompenzáció in India a Swiggy cégnél ₹89.8K yearként a Engineering Manager szinthez és ₹127K yearként a Senior Engineering Manager szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹96.5K. Tekintsd meg a Swiggy teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Engineering Manager
₹89.8K
₹86.1K
₹2.1K
₹1.6K
Senior Engineering Manager
₹127K
₹117K
₹7.2K
₹2.8K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Swiggy cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
