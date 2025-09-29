A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Swiggy cégnél ₹23.4K yearként a L6 szinthez és ₹126K yearként a L9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹44K. Tekintsd meg a Swiggy teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L6
₹23.4K
₹20.3K
₹3K
₹170
L7
₹48K
₹37.9K
₹9.8K
₹190
L8
₹98.3K
₹64.2K
₹34.1K
₹0
L9
₹126K
₹90.4K
₹35.4K
₹0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Swiggy cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
